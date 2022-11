Demathieu Bard Construction réalisera un viaduc pour l'extension de la ligne B du métro de Toulouse

Via sa direction régionale Infrastructures Génie Civil France Sud, Demathieu Bard Construction s’est vu attribuer par l’opérateur de système de transport public Tisséo, le lot 1 de la Connexion Ligne B (CLB) du métro de Toulouse, qui consiste au prolongement de la ligne B afin de la connecter à la future 3ème ligne et desservir les villes de Ramonville et Labège.

Le lot 1 « Génie civil des Viaducs » comprend la construction d’un viaduc de 2,2 km franchissant des environnements diversifiés : des voies de circulation, des zones urbaines, agricoles et un lac. Ce viaduc est principalement constitué de tabliers à voussoirs précontraints à joints conjugués et d’un tablier mixte béton/métal.

Le groupement composé de Demathieu Bard Construction (mandataire), Mas BTP, ETPO et Matière, a porté dans sa réponse une attention toute particulière au respect de l’environnement : un accès spécifique sera notamment aménagé pour préserver les berges et espaces verts autour du lac et les installations seront adaptées pour sauvegarder les plantations au droit des emprises du chantier.