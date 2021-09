Démarrage de The BerryAlloc Tour

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après Nantes le 9 septembre, le camion BerryAlloc poursuit son chemin, et achèvera sa route à Paris le 12 octobre.

Objectif : faire découvrir aux négociants et aux artisans la diversité des collections et les innovations de BerryAlloc. Chez différents partenaires (DOD, Solmur, La Maison de la peinture, SPE), la marque stationnera son camion aménagé comme une salle d'exposition, le temps d'une journée. L'occasion aussi de sensibiliser les professionnels aux outils développés par BerryAlloc pour les aider à accompagner leurs clients dans la définition d'une ambiance et dans les accords chromatiques. Le camion sera à Toulouse le 16 septembre, à Lyon le 23, à Marseille le 30, puis à Strasbourg le 8 octobre et enfin à Paris le 12.