Démarrage chaotique pour le recyclage des déchets du bâtiment

La mise en place chaotique de la filière de recyclage des produits et matériaux du secteur du bâtiment a marqué les 16èmes rencontres entre les collectivités regroupées dans l’association Amorce et les éco-organismes, le 24 janvier à Paris. Le nouveau décalage de quatre mois, par rapport à une entrée en vigueur fixée au 1er janvier après plusieurs reports, crée une pomme de discorde sur le caractère rétroactif des contrats en gestation et sur le financement de leur lancement.