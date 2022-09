« Demain Ma Maison », le nouvel espace conseil du site Internet d’Ouvêo

Si Ouvêo a toujours prôné son attachement à s’adresser qu’au professionnel, avec Demain Ma Maison, le fabricant de menuiserie bois, PVC et aluminium du groupe Estemi, s’essaye aussi au BtoC. Cette nouvelle rubrique apparue sur le site Internet ouveo-menuiserie.fr fin septembre 2022, est présentée comme un espace d’inspiration, de conseils et de reportages. Il s’agit pour la marque de vulgariser l’univers technique de la menuiserie pour les particuliers, tout en proposant à ses clients professionnels une plateforme sur laquelle ils peuvent se reposer pour conseiller leurs clients.

A LIRE AUSSI Ouvêo devient Estémi et affirme ses ambitions de croissance externe

Nouvelle rubrique, nouveau catalogue

Ouvêo souhaite fournir une information au particulier à chaque étape de son chantier. Pour cela, des vidéos, des reportages, ainsi que des exemples de réalisation et des décryptages des réglementations sont présents. Cet aspect pédagogique reposera sur une expertise fabricant, une autre poseur ainsi que des propositions de produits de chez Ouvêo, mais aussi de chez Provélis (groupe Estémi) concernant les volets. Le fabricant a organisé son site de manière à fournir des conseils à chaque étape du chantier.

Le but affiché de l’industriel est aussi de pousser les artisans à migrer en douceur sur le digital. Et rien de mieux que les nouvelles collections 2022/2023, proposées dans des catalogues digitaux revus pour l’occasion. Ainsi, les parties techniques sont vulgarisées pour le particulier, des capsules vidéo sur les produits sont présentes, rattachées à des QR code présents dans les catalogues papier.