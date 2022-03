Le logement de demain tel qu'il se réfléchit aujourd'hui

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Appel à manifestation d'intérêt Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Roselyne Bachelot Supprimer Projets Supprimer Profession Supprimer Logement Supprimer Cité de l'architecture et du Patrimoine Supprimer France Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Les projets lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt «Engagés pour la qualité du logement de demain» ont été rendus publics le jeudi 10 mars en présence des ministres du Logement et de la Culture. A examiner les propositions sélectionnées, la production sera à l‘avenir plus verte, plus adaptée et plus ouverte aux jeunes concepteurs.

Deux-cent-un candidats s’étaient proposés, 97 ont été choisis. Le 10 mars, le palmarès complet de l’appel à manifestation d’intérêt «Engagés pour la qualité du logement de demain» a été dévoilé à la Cité de l’architecture et du patrimoine en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, la ministre de la Culture, et Emmanuelle Wargon, sa collègue déléguée au Logement.



L’initiative lancée en octobre 2021 se voulait novatrice. Et l’architecte Christian de Portzamparc, l’un des 24 membres du comité de sélection, en a résumé le principe : «ce qui est nouveau, c’est de soutenir des projets expérimentaux pour faire réellement de l’innovation, en prenant le risque que cela ne marche pas.» Plus qu’un simple encouragement, l’AMI permettra aux projets désignés de bénéficier de supports, d’outils et de dérogations à certaines règlementations pour mener à bien leur initiative et en tester la viabilité. Par ailleurs, 20 d’entre eux seront accompagnés de façon plus poussée dans le cadre d’un incubateur (voir la liste ci-dessous).

Innovation architecturale, procédurale ou technique





Les 97 projets sélectionnés, portés par une maîtrise d’ouvrage, une collectivité territoriale en association, ou non, à cette étape, avec un architecte, ont interprété le principe de l'innovation chacun à leur façon. Ainsi, la recherche des équipes a pu porter sur la conception architecturale, l’évolution des usages, par exemple le télétravail, mais aussi sur des évolutions dans les procédures ou encore sur de nouvelles techniques de chantier.

