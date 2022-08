Delta Plus réalise un excellent premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer EPI Supprimer Résultats semestriels Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Europe Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Les ventes du spécialiste français des EPI sont en forte progression et atteignent près de 205 M€.

Delta Plus Group se porte bien. Après les rachats de Maspica (Italie) en janvier 2022, et de Safety Link (Australie) en février 2022, le spécialiste français des équipements de protection individuelle (EPI) a vu ses ventes s’envoler au premier semestre 2022. Elles ont progressé de +22,8% (+38,1M€) et atteignent 204,9 M€. Quant au rythme de croissance organique, il est « proche de celui enregistré en 2021, et a bénéficié d’un effet de périmètre positif, lié à l’intégration dans le périmètre du Groupe des deux dernières acquisitions. « À périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à + 4,6 % sur le premier trimestre 2022 (soit plus de 3,8 M€) ».

Sur le même sujet Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Safety Link

Propulsée par sa présence européenne

Dans le détail, l’Europe reste le premier marché de l’entreprise vauclusienne. Le chiffre d’affaires (107,4 M€) est en croissance de +26,4M€ (+32,5%). « La croissance organique, retraitée des effets de périmètre et de change est donc de +6,6% sur le semestre (+5,4M€). La poursuite de la dynamique dans la plupart des pays de cette zone, ainsi qu’un effet de base favorable en début d’année sur l’activité Delta Plus Systems expliquent cette croissance. Hors Europe, Delta Plus Group a réalisé 97,5M€, en augmentation de +11,7M€ (+13,7%) par rapport à 2021.