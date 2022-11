Delta Plus progresse sur les neuf premiers mois

Delta Plus a publié ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2022. Et ils sont bons. Le spécialiste des EPI a enregistré une hausse de ses ventes de 27,1 % à 102,5 M€. Sur les neuf premier mois de l’année, le fabricant français a réalisé un chiffre d’affaires de 307,4 M€. Il a bondi de 24,2 % par rapport à 2021 et de 4,4 % à périmètre et taux constants. « Le Groupe a bénéficié d’un effet de périmètre positif, lié à l’intégration de Maspica (Italie) et Safety Link (Australie), toutes deux intégrées dans le périmètre du Groupe au 1er janvier 2022, ainsi qu’à l’intégration de la société Drypro (Mexique) au 1erjuillet 2022 », peut-on lire dans le communiqué financier.