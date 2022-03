Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Safety Link

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer fusions-acquistions Supprimer France Supprimer Australie Supprimer EPI Supprimer Valider Valider

L’acteur majeur sur le marché des EPI poursuit sa politique de croissance externe. Avec le rachat de ce spécialiste des systèmes de protection antichute, il se renforce sur les segments d’activité à forte valeur ajoutée.

On n’arrête plus Delta Plus. Après les acquisitions de Vertic (2017), Odco (2019) et Alsolu (2021) en France, Vertic Nederland aux Pays-Bas (2018), d’ERB Industries aux Etats-Unis (2020) et White Lake au Bresil Brésil (2020) et d’Artex en Allemagne (2021), l’acteur français des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) vient de mettre la main sur Safety Link, un spécialiste australien des systèmes de protection antichute. Il fait notamment fabriquer et commercialise une gamme complète de dispositifs de protection collective (garde-corps), d’accès en hauteur (échelles, escaliers) et de protection individuelle (ancrages et lignes de vie).

Delta Plus met un pied dans le Pacifique

D’après le communiqué, « l’intégration de Safety Link au sein du Groupe Delta Plus va permettre au Groupe de bénéficier d’une nouvelle plateforme de croissance en Asie-Pacifique. Ce rapprochement doit permettre à Safety Link d'accélérer son ambition de devenir le one-stop shop de la sécurité des personnes au travail sur nos principaux marchés que sont l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Asie du Sud-Est ».

Carton en 2021

Pour rappel, les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +19,2% (+55,5M€) sur l’année 2021 et atteignent 344,2 M€. En Europe, le chiffre d’affaires de 2021 (166,4M€) est en croissance de +23,4M€ (+16,4%) notamment grâce à l’intégration des sociétés Alsolu (France) et Artex (Allemagne), acquises en début d’année 2021 (+21,9M€ au total, soit +15,3% d’effet périmètre).