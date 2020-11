Delta Dore : une nouvelle gamme pour optimiser l’occupation des bureaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Delta Dore Supprimer France Supprimer Smart City Supprimer Valider Valider

Le "smart building" se retrouve confronté à deux impératifs : d’une part, des clients de plus en plus connectés, et, d’autre part, des exigences réglementaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et réduire leur empreinte carbone. Pour répondre à ces problématiques, Delta Dore dévoile un nouvel outil de pilotage des bâtiments connectés, Del-Sys Ip.

Delta Dore s’était déjà attelée à transformer la maquette BIM d’un projet en une véritable base de données, avec l’outil de pilotage D-One, mis sur le marché en 2019. A présent, le fabricant renforce cette offre avec une nouvelle gamme : Del-Sys Ip. Cette dernière, qui s’adresse en priorité aux bâtiments du moyen et grand tertiaire, se compose de contrôleurs qui viennent répartir l’intelligence au sein du bâtiment et permettre d'accéder aux données de tous les équipements techniques.

De ce fait, l’installation de concentrateurs d’étage n’est plus obligatoire. Un plus pour garantir un traitement rapide de la masse de données qui provient de ces équipements.

Dans un bâtiment équipé de D-One, les modules de la gamme Del-Sys Ip sont reliés par un réseau Ethernet Daisy-Chain (les modules peuvent se connecter entre eux ou au routeur en fonction de la meilleure connexion disponible) qui constitue une boucle pour sécuriser l’installation. Si un produit est défectueux, un "anneau cicatrisant" assure alors la continuité de service de l’infrastructure réseau, offrant une meilleure résilience du système de pilotage des équipements du Smart Building.

Qualité de vie des salariés et optimisation des espaces de travail

Avec cette gamme, le fabricant entend se différencier des systèmes de GTB traditionnels avec une approche qui tient à la fois compte des dépenses énergétiques, de la maintenance, mais également de la qualité de vie des salariés et de l'optimisation des espaces de travail.

Il est ainsi possible de connaître la surface exacte d’une pièce, son mode de fonctionnement... Un dispositif qui permet de gérer les différentes sources d’énergie et de choisir la plus adéquate au meilleur moment de la journée (ventilo-convecteur, plafond rafraîchissant, poutre froide, registre d’air..).

L’éclairage est également pilotable, automatisé grâce à la détection de présence et de luminosité combinée à la fermeture automatique des stores via la programmation horaire ou depuis une télécommande, en optimisant les apports lumineux "gratuits" pour maîtriser un niveau de température confortable et limiter les consommations d’énergie.

Mais, cette gamme propose également d’optimiser l’occupation des locaux, un dispositif qui peut s’avérer particulièrement intéressant en cette période de crise sanitaire où la présence dans les bureaux est calculée et régulée. Ces contrôleurs assurent ainsi le suivi du taux d’occupation et permettent une meilleure prise de décision lors de travaux de réaménagement des bureaux, ou tout simplement pour trouver une salle de réunion de libre.

Chaque équipement étant suivi, il est plus simple d’anticiper les imprévus du quotidien avant que les occupants d’un bâtiment ne s’en rendent compte grâce à des outils intégrés, mais également de géo-localiser l’incident pour agir rapidement.

Dans un communiqué, Delta Dore a annoncé : « D’autres modules de cette nouvelle gamme Del-Sys Ip sont en cours de développement et seront prochainement disponibles pour compléter l’offre. »