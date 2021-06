Delta Dore mise sur la Smart Home

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Entreprises Supprimer Smart home Supprimer Smart building Supprimer France Supprimer Valider Valider

Delta Dore annonce son renforcement sur la Smart Home en Europe, avec l’acquisition de l’entreprise Rademacher en Allemagne, et l’entrée en discussion exclusive en vue de la cession de son activité Smart Building.

Dans la continuité du plan stratégique amorcé en 2018, Delta Dore a annoncé ce jeudi 24 juin un investissement stratégique sur le marché de la Smart Home, signant son recentrage sur cette activité. L’ETI bretonne a fait l’acquisition de Rademacher, société allemande spécialisée dans les solutions de Smart Home. « Avec une vision commune du Made in Europe, les deux entités présentent des synergies et des complémentarités remarquables, en termes de pays cibles, de canaux de vente, de portefeuille de solutions et de technologies », annonce sa direction dans un communiqué de presse. « L’ambition de Delta Dore consistant à devenir l'un des principaux acteurs de la Smart Home en Europe d'ici 2025 est désormais à portée de main. »



Mariage franco-allemand

Leader français de la Smart Home depuis 50 ans, Delta Dore poursuit son projet d’entreprise initié en 2018 avec l’arrivée de Pascal Portelli en tant que président du directoire. Sa stratégie est construite autour d’objectifs essentiels dont la croissance du groupe pour répondre à un marché qui poursuit sa profonde mutation et fait face à une intensification d’acteurs (pure-players, acteurs traditionnels, GAFAM…) ; l’internationalisation en Europe, avec l’objectif d’atteindre 60 % de chiffre d’affaires hors de France à l'horizon 2028.

Facteur d’accélération significative de ce plan ambitieux, Rademacher, acteur reconnu de la Smart Home en Allemagne, rejoint ainsi le groupe. « Nous sommes très heureux d'unir nos forces et d'avoir la chance de faire un grand pas vers notre objectif commun : devenir l'un des principaux fournisseurs européens de solutions pour la maison connectée » déclare Pascal Portelli, président du directoire de Delta Dore. « Il est très motivant de voir à quel point les deux entreprises peuvent se compléter. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette idée et qui ont participé à la transaction », complète Ralf Kern, président du directoire de Rademacher.



Deux partenaires complémentaires

Animée depuis sa création en 1970 par l’idée que chacun peut être acteur de la transition énergétique tout en améliorant son confort de vie avec un logement plus sûr, plus confortable et plus écoresponsable, Delta Dore propose des solutions Smart Home simples et fiables couvrant l’ensemble des usages de la gestion thermique et énergétique, des automatismes, et de la sécurité dans les logements. Au cours des 15 dernières années, Delta Dore a installé plus de 15 millions de thermostats, ce qui lui a permis de réaliser des économies d'énergie équivalentes à trois fois la consommation annuelle de la ville de Paris.

Fondée en 1967, Rademacher, pionnier dans la gestion des stores et des volets roulants, propose aujourd’hui une offre large et ouverte de solutions connectées pour la Smart Home. Enfin et surtout, en plaçant l’expérience utilisateur au centre de sa promesse, la direction de Rademacher a fait de la société l'un des principaux fournisseurs de systèmes de maison intelligente en Allemagne. L’entreprise bénéficie d’une croissance à deux chiffres et s’appuie largement sur une production Made in Germany. « La similitude de nos histoires d’entreprise et de nos ambitions est remarquable », commente Pascal Portelli. « Nos complémentarités le sont aussi : sur nos géographies, nos expertises métier, comme sur nos canaux d’accès au marché. Notre outil industriel d’excellence Made in France est désormais renforcé par une fabrication Made in Germany. Nos forces réunies, notre ambition est de devenir un des leaders de la maison connectée en Europe en 2025 »,

Cette union permettra aux deux entités d’enrichir leurs offres et leurs accès au marché en bénéficiant de leurs expertises respectives. Pour Delta Dore, cette acquisition renforce significativement son ambition européenne qui consiste à réaliser plus de 60% du CA de l’entreprise à l’international d’ici 2028. En intégrant Rademacher, le groupe technologique atteindra ainsi un premier palier avec près de 50% du CA réalisés hors de France dès le deuxième semestre 2021.



Cession engagée de l’activité Smart Building

Parallèlement à ce mariage, Delta Dore a annoncé être entré en en discussion exclusive en vue de la cession de son activité Smart Building en France et à l’international, sans préciser quel pourrait être le repreneur de cette branche. La gestion des énergies dans les bâtiments tertiaires est un enjeu clé de la transition énergétique dans lequel excelle la branche Smart Building de Delta Dore. En s’engageant vers sa cession, Delta Dore prépare l’adossement de cette branche à un acteur stratégique du secteur, ce qui lui permet de se recentrer sur son activité smart home.

Pour Delta Dore, la cession de ces activités, spécialisées dans la gestion des énergies des bâtiments tertiaires, serait une opportunité de concentrer ses efforts sur le marché du logement connecté, cœur de son activité, et dont les enjeux technologiques comme les accès au marché diffèrent fondamentalement de ceux du secteur tertiaire. Le groupe estime que la cession pourrait être effective à la rentrée sous condition d’une issue favorable des discussions et dans le respect des dispositions applicables à une telle transaction.