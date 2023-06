Delta Dore lance une marque BtoC de solutions Smart Home

Poursuite des investissements en BtoB

Parallèlement à ce lancement, le groupe Delta Dore poursuit ses investissements sur la marque Delta Dore et renforce son accompagnement auprès de ses partenaires historiques que sont les professionnels installant les solutions de Smart Home auprès des particuliers.

La marque éponyme voit ainsi les investissements marketing augmenter de 20% par an pendant 3 ans. Des commerciaux sont en cours de recrutement pour renforcer la présence sur le terrain. Delta Dore construit en outre « une politique commerciale avantageuse pour les professionnels » et lance le déploiement d’outils digitaux facilitant les devis et projets des consommateurs auprès des installateurs partenaires.