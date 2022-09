Delta Dore donne à voir la maison connectée d'un seul coup d'œil

2 - Un présentoir en trois parties parfaitement sécurisé

Pour les points de vente disposant de plus de place, Delta Dore a conçu un présentoir sur la maison connectée, qui réunit la box domotique et d'autres produits qui, sinon, seraient disséminés dans l'espace libre-service. « Cet outil est composé de 3 parties : un panneau vertical de communication, un plan incliné pour montrer physiquement les produits, et un espace de stockage. Il sert à mettre nos produits en tête de gondole. C'est l'occasion de les rassembler et de présenter l'étendue de notre gamme. » Le présentoir intègre une face avant transparente et sécurisée par une serrure à clé où les produits sont stockés. « La box est un produit à forte valeur ajoutée dont la petite taille la rend hélas prisée des voleurs. Ainsi, nous limitons les risques de vol, ce qui est apprécié des distributeurs. » Les box maison connectée sont vendues avec un package en quadrichromie, là où les produits plus basiques ne bénéficient que d'un cartonnage de couleur verte. L'outil présente quelques messages clés comme la garantie de cinq ans, la fabrication française ainsi que la compatibilité et l'évolutivité. Le présentoir a déjà été déployé dans une centaine de points de vente. « Nous ciblons des points de vente forts dans notre marque, mais aussi ceux où nos concurrents sont très présents pour prendre de nouvelles parts de marché. Le choix final des sites est fait en concertation avec nos partenaires. » L'industriel souhaite doubler rapidement le nombre d'agences équipées courant 2023.