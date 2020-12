Déjeuner des ouvriers du BTP : l'Etat ouvre les salles polyvalentes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Entreprises Supprimer Coronavirus Supprimer Reconfinement Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, et le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, ont annoncé le 15 décembre que les communes ou les collectivités territoriales pouvaient désormais mettre à disposition des salariés des entreprises du BTP des salles polyvalentes pour effectuer leur pause déjeuner.

Depuis l’annonce du second confinement t de l'interdiction de manger dans des lieux couverts et fermés, la restauration des salariés du BTP a été rendue difficile au regard des conditions climatiques liées à la période hivernale. A tel point que les fédérations professionnelles s'en étaient émues auprès de l'Etat.

Le ministre en charge des PME, Alain Griset a donc recherché, et trouvé, une solution permettant de répondre à la difficulté de restauration rencontrée par près de 500 000 salariés : permettre aux communes ou aux collectivités territoriales de mettre à disposition leurs salles polyvalentes pour effectuer leur pause déjeuner.

Modalités

Les chefs d’entreprises pourront envoyer aux maires – ou au secrétariats de mairies – de communes disposant de salles disponibles et qui répondent aux recommandations sanitaires, un courriel indiquant qu’ils sollicitent la mise à disposition de ces salles pour une période définie et qu’ils s’engagent à respecter des clauses comme la responsabilité de l’employeur ou le respect du protocole sanitaire.

Les maires – ou la personne ayant sa délégation – répondront alors en donnant leur accord par courriel, en ajoutant éventuellement des conditions supplémentaires propres à l’équipement.

"La mise à disposition par les collectivités locales doit être réalisée à titre gracieux", insiste le gouvernement.

Protocole sanitaire renforcé

Les élus et les entreprises devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits, privilégier lorsque cela est possible un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes.

"À cet égard, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) émet, dans son avis du 4 octobre 2020, une série de recommandations dont il convient de s’inspirer", indique le gouvernement qui ajoute que "les Préfectures ont été informées de cette démarche et sont à la disposition des entreprises et des collectivités locales pour en assurer la bonne mise en oeuvre".

La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault s'est félicitée que « la concertation sur la gestion de la crise sanitaire, conduite de manière permanente avec les associations représentant les élus locaux, ait permis de définir une solution concrète au service des entreprises de proximité. »