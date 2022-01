Defentex, un panneau 3 en 1 pour la construction bois jusqu’à R+3

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Construction bois Supprimer Siniat Supprimer France Supprimer Valider Valider

Siniat lance un panneau multifonction destiné à la réalisation de murs porteurs pour les bâtiments à ossature bois de petite et moyenne hauteur.

Après le lancement en 2018 d’un premier panneau pour les bâtiments à ossature bois de grande hauteur (Weather Defence), Siniat présente une nouvelle solution 3 en 1, Defentex, pour les constructions de petite hauteur (maisons individuelles, logements collectifs ou tertiaire). Conçu pour une application structurelle extérieure, le panneau assure trois fonctions principales : contreventement, pare-pluie rigide et barrière aux termites. Il s'utilise en complément d'un système de bardage.

Contreventement, pare-pluie, anti-termites

Composé de deux parements et d’un cœur hydrofugé très haute densité (technologie HDC), le panneau Defentex résiste aux fortes contraintes et est utilisable en classe de service 3 sans pare-pluie (ETA n°19-0690). Ses hautes capacités de contreventement le rendent adapté aux murs de bâtiments jusqu’à R+3. Grâce à la bande adhésive Weather Defence, il empêche les infiltrations d’eau et fait fonction de pare-pluie rigide (W1). Par ailleurs, un essai du FCBA a validé sa performance contre la dégradation par les termites, après 8 semaines d’exposition aux nuisibles.

Compatible avec isolants biosourcés

Le panneau Defentex se caractérise également par sa perméabilité à la vapeur d’eau qui le rend adapté aux murs perspirants, notamment ceux constitués d’isolants biosourcés. Très peu émetteur de COV (classé A+), il est certifié feu avec des isolants biosourcés, résiste aux chocs et peut être utilisé en zones sismiques. D'épaisseur 12,5 mm, il est décliné en largeur 1 200 mm et longueur 2 500 ou 3 000 mm.