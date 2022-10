Défaillances d’entreprises : le second œuvre dérape

Les records se suivent d’une année à l’autre, mais pour des raisons diamétralement opposées d’après la note conjoncturelle de la société Altares. « Avec moins de 5500 défaillances, le niveau de sinistralité du 3ème trimestre 2021 était le plus bas jamais observé en 25 ans d’après la note conjoncturelle réalisée par la société Altarès. Cet été 2022, 8950 entreprises ont défailli entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, c’est 68,5% de plus qu’un an plus tôt. Une hausse record, jamais observée jusqu’à aujourd’hui. Si l’on ne franchit pas encore le seuil des 10 000 procédures de l’été 2019, le retour aux standards d’avant Covid s’accélère. »

Le second œuvre dérape

Dans le secteur de la construction, les défaillances progressent moins vite que la moyenne nationale (+55 %), grâce au gros œuvre (+ 27 %). A l’inverse, le second œuvre dérape fortement (+81%). Les travaux publics limitent la dégradation (+49 %) mais on dépasse les seuils relevés au 3e trimestre 2019.

La situation se dégrade très nettement aussi dans le commerce de gros (+78%) et plus particulièrement dans la distribution bâtiment. Le nombre de négoce de matériaux et sanitaire défaillants grimpe de 72%, passant de 51 à 62 entreprises touchées.