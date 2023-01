Défaillances d’entreprises : le bâtiment fragilisé

Si certain en doutais encore, la crise est bien là. Et elle touche de plein fouet les entreprises comme le montre la note conjoncturelle publiée ce 17 janvier par Altarès. La société d’études a recensé 42 500 procédures ouvertes -dont 12 256 sur le quatrième trimestre. Soit une augmentation annuelle de 49,9 %. « Le volume des défaillances remonte à son niveau de mai 2020. La hausse sur un an est quant à elle exceptionnelle (+49,9 %), un rythme annuel jamais connu qui confirme l’accélération de la sinistralité entrepreneuriale. » D’autant que les procédures de sauvegardes et les redressements, certes au plus haut depuis cinq ans, restent minoritaires. Les liquidations judiciaires (LJ) directes se sont envolées : 31257 ont été ouvertes (+47,9 %) en 2022 et 8879 (+44,8 %) au cours du quatrième trimestre. « Depuis 2020, les LJ concentrent les trois quarts des jugements prononcés contre les deux-tiers avant Covid. »

10 000 défauts dans la construction

Dans ce contexte, le secteur de la construction repasse au-dessus de la barre des 10 000 défauts avec 10033 procédures ouvertes soit 33,6 % de plus qu’en 2021. Une hausse des défaillances inférieure à la moyenne nationales notamment portée par le gros œuvre (2 874 ; +22,8 %) et en particulier la maçonnerie générale (+22,3 %) et la construction individuelle (+20,6%). Le second œuvre en revanche affiche une dégradation rapide (4 932 ; +51,5 %). C’est particulièrement le cas dans les travaux d'isolation (+94 %) qui retrouvent déjà le niveau des défaillances de 2019 (208). Les travaux publics accusent une hausse de 43,7 % en dépit d’une relative résistance des travaux de terrassement courants (+30,7 %). A noter que la construction concentre un quart des faillites recensées.