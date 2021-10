Décret tertiaire : les ténors de l'immobilier encore dans le flou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Décret tertiaire Supprimer Operat Supprimer Ademe Supprimer Performance énergétique Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La plate-forme Operat n'est pas prête. Les acteurs ont un an de plus pour déclarer leurs consommations d'énergie, mais ont du mal à récolter les données.

Le 30 septembre dernier, les propriétaires et utilisateurs de bureaux, écoles et autres établissements de plus de 1 000 m² visés [...]