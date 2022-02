Décret commande publique : avis défavorable du Conseil national d’évaluation des normes

L’instance en charge d’évaluer l’impact des normes applicables aux collectivités locales s’est réunie ce 3 février et a donné un avis défavorable au projet de décret portant diverses modifications du Code de la commande publique. Selon nos sources, le seuil de convergence entre les données essentielles et les données de recensement va être fixé à 40 000 euros HT et non plus 25 000 euros HT.