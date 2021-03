Decoferm rejoint Storistes de France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réseaux Supprimer France Supprimer Ouest et Centre Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Protections solaires Supprimer Franciaflex Supprimer Valider Valider

La société Decoferm, située à Ploemeur (56), rejoint le réseau Storistes de France, permettant à ce dernier de renforcer sa présence dans l’Ouest.

Créée en 2004, Decoferm est une entreprise familiale qui jouit déjà d’une forte notoriété locale sur l’agglomération de Lorient-Ploemeur. Dans son showroom de 300 m2, elle présente une offre large en extensions (vérandas, pergolas), stores et marquises, menuiseries (portes, fenêtres), portails et portes de garage, carports et jardins d’hiver. Avec cette intégration, Storistes de France - réseau adossé à l'industriel Franciaflex – renforce sa position dans la région Bretagne, déjà couverte sur les secteurs de Vannes (56) et Pornic (44).



Développer l’offre de stores cannes

La société, qui emploie 16 personnes, se positionne sur le moyen/haut de gamme pour une clientèle de particuliers, d’entreprises et de collectivités. « Nous avons connu Storistes de France parce que nous sommes clients de Franciaflex, l’industriel qui fabrique pour le réseau, depuis de nombreuses années », explique Patrick Chervier, dirigeant et fondateur de Decoferm. « Notre volonté était surtout de développer notre offre de stores bannes car c’est une demande toujours importante de notre clientèle. En outre, ces stores extérieurs se posent plus rapidement que les vérandas et complètent donc nos calendriers d’interventions. »



Un accompagnement sans contraintes

Intégrer un réseau national et historique dans le secteur de l’équipement de la maison est aussi un gage d’avantages pour la PME : outils de vente et de marketing, soutien à la communication, accompagnement sur les aspects juridiques, tarifs avantageux, notoriété de l’enseigne…« Storistes de France apporte une réelle aide financière sur les opérations commerciales et de promotion, ce qui n’est pas le cas de tous les réseaux », précise Patrick Chervier. Le chef d’entreprise a également été séduit par la liberté offerte par l’enseigne de se diversifier sans contraintes « On reste une entreprise indépendante et on garde la main sur nos activités ».