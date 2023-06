Decoclim renouvelle sa gamme de cache-clim

La nouvelle génération de cache-clim Decoclim évolue et s’améliore. Les produits sont désormais plus rigides grâce à des capots renforcés pour pouvoir y disposer des objets. Ils sont aussi plus faciles à installer, les faces s’assemblant désormais entre elles grâce à un système de clips sans outil. Les modèles L, XL et XXL ont été agrandis pour s’adapter au marché évolutif des pompes à chaleur. Enfin, ils sont proposés en dix coloris pour répondre à tous les styles de décoration et d’aménagement extérieur, et sont garantis 10 ans.

Des avantages pour le fonctionnement de la PAC

Intégralement composé de lames persiennes, en bois ou aluminium, les cache-clim Decoclim assurent la circulation d’air nécessaire au rendement et au bon fonctionnement des pompes à chaleur. Par ailleurs, cet habillage extérieur protège les PAC des aléas météorologiques et des accidents, et réduit les nuisances sonores de 10 à 30 %, préservant ainsi le voisinage direct.

Un simulateur et une vidéo

Pour aider les professionnels et les particuliers à choisir le modèle le plus adapté à leur installation, Decoclim propose un simulateur en ligne. L’outil permet de trouver en quelques secondes la bonne taille de cache-clim, après avoir renseigné les dimensions de l’unité extérieure et choisi le matériau d’habillage souhaité. La marque a également mis en place une vidéo e-learning pour tout savoir sur les caractéristiques générales de la gamme, les modalités d’installation, les accessoires et les combinaisons possibles.