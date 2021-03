Décocéram présente le Guide du carreleur 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Carrelage Supprimer Decoceram Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée carrelage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lance la 10e édition de son catalogue dédié aux professionnels.

Dans un format exhaustif et plus compact, cette édition 2021 du Guide du carreleur présente plus de 80 000 références sur 362 pages, segmentées en 10 catégories de produits : carreaux de sols (intérieurs, de salle de bains, extérieurs, techniques, XXL), parquets & stratifiés, salles de bains (meubles, vasques, douches, robinetterie…), produits de mise en œuvre, outillage et EPI.

Le guide présente 20 séries exclusives dont les nouvelles gammes Electro+ (effet rétro), Zumba+ (esprit béton) et Limbo (décors graphiques), les 18 séries ByDécocéram et 9 nouvelles collections de marques partenaires : Casalgrande, Century, Colorker, Monocibec, Porcelaingrès, Rondine et Zyx.



Dans les agences et sur internet



Les produits sont accompagnés de diverses informations : des pictogrammes pour reconnaître leurs spécificités d’usage ; toutes les caractéristiques techniques (UPEC, glissance, antibactérien, garantie, compatibilité sols chauffants…) ; des photos, descriptifs, codes références et prix public TTC ; des solutions techniques imagées de pose du carrelage extérieur, sur gravier, sur herbe ou sur plots…

Tous ces produits sont à découvrir à travers les 25 000 m² d’exposition des 58 agences Décocéram en France et sur le site decoceram.fr. Consultable également sur le site internet, cette 10e édition propose des outils et services digitaux pour les pros, dont des logiciels personnalisés et un simulateur d’ambiance 3D.