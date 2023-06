Décibels d’Or 2023, XIXe édition !

Industriels, élus, enseignants, concepteurs, représentants d’associations, chercheurs français et européens ; tous peuvent faire acte de candidature pour les Décibels d’Or 2023, en présentant des réalisations significatives, innovantes ou remarquables en matière d’amélioration de l’environnement sonore, et ce dans cinq catégories : Villes et territoires ; Santé, environnement et travail ; Equipements, méthodes et outils ; Matériaux acoustiques et systèmes constructifs ; Recherche.

L’enregistrement des candidatures sera clos le 12 septembre 2023. Les projets seront examinés par le jury en octobre 2023.

En décembre 2023, à Paris, le président du Conseil national du bruit, Robin Reda, député de l’Essonne, remettra les trophées de cette XIXe édition du concours en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Renseignements, inscriptions, règlement, etc. sur le site du concours.