Déchets : Würth et Suez s’associent

L’enseigne quofi et l’acteur mondial de services à l’environnement s’unissent pour développer une offre de collecte on-line de déchets à partir du 5 juin 2021.

Würth s'associe à Suez recyclage et valorisation afin de proposer à ses clients des solutions de tri et de recyclage des déchets. Il sera disponible à partir du 5 juin 2021. Pour accéder à ce nouveau service, les artisans et industriels complètent le formulaire de devis en ligne, et y indiquent le type de déchets (papiers, cartons, plastiques, métal, ...) à collecter. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont également concernés par cette offre.

Contenants dédiés



Après réception et évaluation des besoins des clients, les équipes de Suez recyclage et valorisation mettent à disposition des contenants dédiés pour chaque typologie de déchet et en assurent la collecte, le recyclage et le traitement. Selon le communiqué, "ce dispositif accompagne ainsi les clients industriels et professionnels dans le respect de leurs obligations de tri."

Un arbre planté

Cette nouvelle solution s’inscrit dans le cadre d’une politique RSE engagée.Würth France souhaite même aller plus loin en s’engageant en faveur de projets de reforestation en France : un arbre sera planté pour chaque contrat signé par l’un de ses clients.