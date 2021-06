Déchets du BTP : le dispositif de traçabilité bientôt complet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Droit de l'environnement Supprimer Droit de la construction Supprimer France Supprimer Déchets de chantier Supprimer Loi économie circulaire Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public pendant trois semaines un projet d’arrêté précisant le contenu du bordereau de dépôt des déchets des travaux de construction, de réhabilitation et de démolition que devront remplir et signer conjointement l'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et le centre de collecte.



Le dispositif réglementaire qui doit permettre aux maîtres d'ouvrage de s’assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, sera bientôt complet. Un projet d’arrêté, prévu par le décret du 29 décembre 2020, et qui crée un bordereau Cerfa de dépôt des déchets « visant à harmoniser les pratiques », est en ligne jusqu’au 8 juillet. A noter que ces nouvelles obligations, issues de l'article 106 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, entreront en vigueur le 1er juillet.

Nature et quantité de déchets déposés



En vertu du décret précité, l’installation de collecte doit indiquer la nature et la quantité des déchets déposés et attester avoir reçu les déchets déposés en indiquant leur date de réception. De son côté, l’entreprise de travaux, en tant que producteur et détenteur du déchet, devra fournir l’origine des déchets déposés, à savoir le ou les maîtres d’ouvrage des travaux ayant généré les déchets déposés et l’adresse du chantier concerné.

