Déchets du BTP : Ecodrop lève 5 M€ auprès de deux fonds d'investissement

Les fonds Turenne et Amundi, accompagnés de business angels et de Saint-Gobain, accompagnent la start-up spécialisée dans le traitement des déchets de chantier.

Ecodrop trace sa route. La start-up créée en 2016 par Marie Combarieu, ancienne responsable de la communication et du marketing digital d'Isover, vient en effet d'annoncer une levée de fonds de 5 M€ auprès de deux fonds d'investissement, Turenne et Amundi, ainsi que de ses actionnaires historiques, dont le groupe Saint-Gobain. "Nous allons en priorité investir dans les ressources humaines et la technologie", explique Marie Combarieu. Objectif : déployer nationalement la palette des services aujourd'hui proposés à 3 000 clients professionnels en Ile-de-France, autour de la collecte des déchets sur chantier.

Partenaire de Point.P

Ciblant directement les entreprises, de l'artisan au grand compte, Ecodrop travaille aussi en partenariat étroit avec Point.P. "En Ile-de-France, nous sommes commercialisés par les agences Point.P, les services Ecodrop transitant par le compte client chez le négociant. Un solide appui pour développer Ecodrop sur l'ensemble du territoire, si Point.P choisit un tel chemin.

L'entreprise s'appuie d'ores et déjà sur un solide développement, le CA (non communiqué) de l'entreprise ayant crû de 75 % en 2020, et 90 000 tonnes ayant transité par ses services l'année dernière. La loi sur l'économie circulaire, et plus largement l'accélération des sujets de bas carbone et de RSE chez de nombreux industriels, laissent augurer à l'entreprise de belles perspectives dans les années à venir.