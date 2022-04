Déchets du Bâtiment : soyez prêts pour vos nouvelles obligations

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

En 2022, fabricants et distributeurs du bâtiment vont devoir choisir un éco-organisme pour organiser le recyclage des déchets. Eco-mobilier met à leur service son expérience acquise notamment auprès des professionnels du mobilier, du bricolage ou du bois ainsi que son maillage de points de collecte.

Eco-mobilier a été créé en 2011 par les fabricants et distributeurs du secteur de l’ameublement pour organiser le recyclage de leurs produits en fin de vie. Dix ans plus tard, il est devenu l’éco-organisme de la maison avec 1,2 million de tonnes de déchets traitées par an, dont plus de 60 % de bois, mais aussi des mousses, de la ferraille ou du plastique. Un éco-organisme multimatériaux qui a porté à près de 95 % le recyclage des objets de la maison. C’est donc assez naturellement, qu’après le bricolage et le jardin, les jeux et les jouets, Eco-mobilier se positionne sur les produits et matériaux de construction du bâtiment.

Deux nouvelles obligations : l’éco-participation et la reprise

Avec la loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire), les fabricants et les distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) vont devoir payer une éco-participation pour financer la collecte, le tri et le recyclage des déchets du bâtiment et organiser leur reprise. Deux nouvelles obligations pour lesquelles Eco-mobilier a d’ores et déjà des solutions simples, opérationnelles tout de suite grâce à son expertise et son réseau.

En effet, une partie des adhérents historiques d’Eco-mobilier sont des distributeurs d’articles et de matériaux pour le bâtiment ou des professionnels de la filière bois, concernés par plusieurs nouvelles filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur). Eco-mobilier a travaillé sur une solution globale pour gérer l’ensemble de leurs obligations de recyclage : meubles, bricolage et jardin, produits et matériaux de construction. Sur un seul compte, il sera possible de gérer toutes les déclarations et toutes les éco-participations pour se mettre en conformité.

Facilité de gestion donc, mais également solutions sur mesure pour organiser la reprise sans frais et sans obligation d’achat. En effet, la loi prévoit que tout magasin avec plus de 4 000 m2 de surface de vente, espaces de stockage compris, devra reprendre les déchets du bâtiment préalablement triés de ses clients, particuliers ou professionnels. Sur ce sujet, l’expérience d’Eco-mobilier, qui a déjà déployé ce type de services sur l’ensemble du territoire pour les distributeurs de l’ameublement, est un atout majeur. Avec un réseau de 5 500 points de collecte dont 3 600 déchèteries publiques, Eco-mobilier a une solution pour les clients de chaque magasin.

Faire progresser le recyclage en France

Avec la REP bâtiment, Eco-mobilier a l’ambition de développer de véritables filières de recyclage en France notamment pour le bois. Le tonnage de bois collecté pourrait ainsi passer de 750 000 tonnes à 2 millions de tonnes. « Notre ambition est d’être autonome en France en termes de capacité de recyclage et que les déchets soient recyclés le plus près possible de leur lieu de production. Ce sont des économies logistiques et d’impact carbone. C’est une sorte de patriotisme écologique que j’assume totalement » conclut Dominique Mignon, présidente d’Eco-mobilier. Avec en point de mire, l’idée de faire de ces contraintes, une opportunité pour tous.

