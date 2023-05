Déchets du bâtiment : où trouver un point de collecte gratuit ?

Avec le top départ de la REP PMBC le 1er mai 2023, ce sont en principe 515 points de collecte gérés par les quatre éco-organismes du secteur qui ont ouvert leurs portes à la reprise gratuite des déchets triés du bâtiment. Pour accompagner ce lancement et faciliter l’accès à l’ensemble de ces points de collecte, Ecomaison, Ecominero, Valdelia et Valobat ont centralisé les coordonnées de leurs sites de reprise dans une carte interactive disponible sur le site de l’Organisme coordinateur agréé bâtiment (Ocab).

Vous pouvez rechercher un point de collecte gratuit en cliquant sur ce lien : https://oca-batiment.org/reseau-points-de-collecte/

Trouver un point de collecte

Publiée le ler mai, cette carte interactive permet de rechercher à partir d’une adresse ou d'une ville les points de collecte à proximité. Il est possible de s’identifier en tant que particulier ou professionnel, et de sélectionner les types de déchets à déposer. Pour chaque point de collecte est indiqué le nom et le type de repreneur (distributeur, déchetterie, etc.), si les particuliers ou professionnels sont admis ainsi que les types de matériaux et produits acceptés.

Un déploiement progressif

Si au 1er mai les éco-organismes affirment que 515 points de collecte sont opérationnels, la carte interactive recense aussi ceux qui le seront dans 1 mois, ainsi que ceux dans plus d’1 mois. Au 30 juin, 1 096 points de collectes doivent être opérationnels, 1 516 le 30 septembre, et enfin 2 419 le 31 décembre.