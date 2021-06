Déchets de chantier : Ecodrop étend ses services sur toute la France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Déchets de chantier Supprimer Déchets Supprimer Recyclage Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

La société spécialisée dans la collecte des déchets de chantier – à l’origine uniquement en Ile-de-France – annonce son déploiement sur tout le territoire national.

Suite à sa levée de fonds d’envergure fin 2020, Ecodrop poursuit son développement. Labellisée Green Tech Innovation par le Ministère de la Transition écologique, l’entreprise propose désormais son service de gestion de déchets du bâtiment dans toutes les grandes régions de l’hexagone : Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est.



Forte croissance en 2021



Ecodrop compte déjà sur les quatre premiers mois de l’année 2021 plus de 100 000 tonnes de déchets traités (trois fois plus qu’en 2020), plus de 700 opérations réalisées et plus de 3 200 clients professionnels, de l’artisan jusqu’au grand groupe de construction. Elle s’appuie sur un réseau de 300 prestataires logistiques et d’une centaine de déchèteries ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) réparties sur le territoire. D’ores-et-déjà, l’entreprise réalise 15% de son CA dans les régions hors Ile-de-France, une part qui s’annonce croissante devant les besoins des 440 000 artisans locaux.



Offre exhaustive et réactivité



L’offre de collecte Ecodrop s’étend à tous les types de déchets (second œuvre, terres, gravats, amiante, plomb, peinture…), avec différents modes de transport : pose et retrait de bennes, enlèvement de big bags, collecte en camionnettes ou transports agréés pour les déchets dangereux ou pour les grands volumes de déchets inertes, etc.

Chaque collecte est orientée vers une filière de recyclage dédiée et chaque opération bénéficie de traçabilité. Pour les professionnels, l’accès au service est centralisé et facilité via l’application ecodrop.net ou via le service client, avec des offres tarifaires rapides et des interventions possibles le jour-même de la demande.