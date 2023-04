Deceuninck lance un bardage PVC à jonction invisible

Imputrescible, insensible à la corrosion et résistant aux chocs, le bardage à jonction invisible P 2730 de Deceuninck, en lames de PVC cellulaire de 200 mm de largeur utile, est proposé en deux gammes : la version Standard (à finition PVC rigide à effet structuré, teinté dans la masse en 7 couleurs) et la version Premium (PVC cellulaire à base de PVC recyclé et à finition acrylique anti-UV et antisalissures, décliné en 16 teintes et effets bois ou métal).

Le système de rainure et languette, qui facilite le placement des lames parallèles entre elles, rend la pose simple et rapide. Epuré grâce à ses profilés de jonction, il rend la façade lisse et design et l’entretien aisé. Divers profilés de finition sont proposés : profilés de départ et de bordure, coins intérieurs et extérieurs, raccords, cornières...