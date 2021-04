Deceuninck lance ThermoFibra, alliant PVC et fibres de verre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Deceuninck Supprimer PVC Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

Deceuninck lance ThermoFibra, un nouveau un matériau composite alliant PVC et fibres de verre pour les profilés de menuiserie.

Le gammiste Deceuninck annonce le lancement d’un nouveau matériau composite pour ses profilés de menuiserie. ThermoFibra allie PVC et fibres de verre lors de l’extrusion, ce qui permet d’accéder à des performances d’isolation exceptionnelles, une grande stabilité des couleurs et une rigidité parfaite même sur les grandes dimensions.

Avec les profilés ThermoFibra, il n’est plus nécessaire d’insérer des renforts métalliques dans les profilés pour garantir une isolation maximale, quelle que soit la dimension de la fenêtre ou de la baie, en blanc comme en couleur. Ce qui signifie également moins de stock pour les fabricants, et un gain de main d’œuvre intéressant.



Un matériau 100% recyclable

Avec ce nouveau matériau, Deceuninck renforce son positionnement d’acteur de l’économie circulaire et du recyclage. En effet, selon le fabricant, le matériau « est 100% recyclable. Les chutes de menuiseries ThermoFibra peuvent être recyclées et réutilisées puisque la résine PVC utilisée est un thermoplaste, contrairement à des profilés pultrudés à base de résines thermo dures qui ne peuvent pas être recyclées, mais uniquement brûlées ».

Les menuiseries en ThermoFibra offrent une excellente performance thermique « diminuant ainsi les rejets de Co2 liés au chauffage dans l’atmosphère. Ce métissage de la matière permet d’offrir aux consommateurs des menuiseries toujours plus design à la performance accrue en matière d’isolation. »



Fenêtres et baies rebaptisées

Fier de la mise au point de cette nouvelle technologie, Deceuninck veut l’afficher sur ses gammes de produits. Ainsi, Thermofibra devient le nouveau nom des fenêtres zendow#neo et des baies vitrées islide#neo. Ceci permet d’identifier et de repérer immédiatement le matériau – la fibre – au cœur de ces gammes.

Pour la fenêtre Zendow#neo ThermoFibra, la présence de fibre continue dans l’ouvrant limite fortement la dilatation du matériau aux variations de température - © Deuceuninck Close Lightbox

L’ouvrant de la fenêtre Zendow#neo ThermoFibra, dont les vitrages peuvent aller jusqu’à 54 mm d’épaisseur, est réalisé en ThermoFibra et le dormant est équipé d’un renfort thermique ; une combinaison optimale pour assurer une performance énergétique accrue dépassant même les exigences des critères de la RT 2012 et de la norme BBC. La présence de fibre continue dans l’ouvrant limite fortement la dilatation du matériau aux variations de température, ainsi, les couleurs gardent longtemps leur fraîcheur des premiers jours.

Autre qualité essentielle : sa résistance aux effractions. La présence de renforts composites dans les dormants complique, en effet, les tentatives de cambriolage. L’arrachage des quincailleries fixées dans le renfort thermique du dormant est plus complexe. Les fenêtres Zendow#neo ThermoFibra sont déclinées dans près de 60 teintes et 3 finitions : plaxée, thermolaquée ou teintée dans la masse



Une baie ultra fine

La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra de Deceuninck, combine les avantages du matériau Thermofibra dans les profilés d’ouvrant, et du renfort thermique dans les dormants. Avec ses performances thermiques exceptionnelles – Uw=1,2 W/m².K, selon dimensions, vitrage et options – iSlide#neo ThermoFibra est, selon le fabricant, « le coulissant le plus performant du marché ».

Le coulissant iSlide#neo ThermoFibra offre un Uw de 1,2 W/m².K (selon dimensions, vitrage et options). - © Deuceuninck Close Lightbox

Son battement central est très fin, seulement 35 mm, ce qui permet de gagner en luminosité dans les habitations, tout en affichant une très forte rigidité même sur les grandes dimensions. Sa résistance au vent (attestée par le CSTB) offre une résistance au vent de classe A*4, et répond à une norme cyclonique de 1800 Pascals sans déformation. La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra, est disponible en 59 teintes et 3 structures - teintes thermolaquées Décoroc, plaxées effet bois naturel et coloré ou teintées dans la masse.