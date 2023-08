Décès soudain de l’architecte et urbaniste nantais Pierrick Beillevaire

Amoureux de la ville, amoureux de sa ville, Pierrick Beillevaire aimait se présenter avant tout comme un architecte nantais même si son parcours professionnel l’a amené à construire de Brest à Tours et jusqu’en région parisienne. « Je suis intime de Nantes où je sais mieux construire dans cette ville que dans d’autres » déclarait-il.

Quels que soient ces projets, la dimension amoureuse était toujours présente chez cet architecte passionné. « Je commence toujours mes projets par une intuition amoureuse car j’ai besoin de faire de la fusion avec un territoire, des gens, une connaissance. L’architecture nait de cette dimension fusionnelle » résumait-il.

Pour lui, les métiers d’architecture et d’urbanisme - intimement associés - sont affaires de convictions et de service public. « Ce sont deux échelles différentes pour aborder la même chose : la ville comme assemblage complexe de singularités et comme ensemble d’interactions. La ville se vit dans le logement, dans les déplacements, au travail et dans les loisirs. Toutes ces activités s’emboîtent, tout comme les espaces qui leur sont dévolus ».

Architecte précoce

C’est avec ces deux métiers chevillés au corps que Pierrick Beillevaire s’est lancé dans le métier. Formé auprès de Jean-Luc Pellerin et Michel Cormier, il a créé son agence en 1984, avant même d’être diplômé de l’Ensa de Nantes. Son sujet de mémoire portait sur le désenclavement du quartier d’habitat social des Dervallières, une préoccupation qui le suivra toute sa vie.

Devenu architecte installé, il contribuera d’ailleurs à renouveler ce quartier en réalisant pour le bailleur social Nantes Habitat, Le Grand Carcouët, premier immeuble collectif de logements sociaux à énergie positive à Nantes, récompensé en 2012 par le Grand prix d’architecture Bas Carbone d’EDF.

La fibre sociale de Pierrick Beillevaire le conduira à réaliser de nombreuses interventions de renouvellement urbain dont la plus marquante est certainement la restructuration profonde du Sillon de Bretagne, la plus grande HLM de l'Ouest de la France (100 mètres de haut et un kilomètre de long) qui constitue un quartier à lui seul. Pendant plus d’un an, Pierrick Beillevaire s’est battu aux côtés de Bouygues Bâtiment Grand Ouest (BBGO) pour remporter ce marché de conception-réalisation face à des architectes de renom comme Roland Casto et Lacaton-Vassal.

Une ville partagée, équilibrée et inventive

L’agence In Situ Architecture et Environnement qu’il a fondée en 1996, a toujours travaillé sur une ville partagée, équilibrée et inventive. C’est ainsi que sont nées des opérations emblématiques nantaises comme le quartier des Marsauderies ou encore l’îlot de la Madeleine, un projet complexe qui reconstitue la trame urbaine empreinte des caractères singuliers de ce quartier historique populaire et d’activités artisanales. C’est dans ce quartier qu’il avait en grande partie façonné que Pierrick Beillevaire habitait et y avait installé son agence où sa femme Marie-Pierre animait « le Rez-de-chaussée », un lieu d’art et d’échanges.

L’opération de la Madeleine sera récompensée plusieurs fois : Pyramide d’argent en 2010, Victoire du Paysage et Prix national de la construction bois en 2012. Malheureusement, en 2016, un incendie criminel ravage les Halles, le cœur de cet îlot où étaient installées des start-up et plusieurs agences d’architecture.

Pierrick Beillevaire mettra toute son énergie pour faire renaître de ses cendres cet objet architectural unique devenu un site majeur du patrimoine nantais. « A l'époque, nous avions pu conserver les éléments de charpente en pitchpin, un bois rare venant d'Amérique. Cette fois, c'est le béton qui fait patrimoine » expliquait-il en présentant le nouveau projet désormais caractérisé par une impressionnante charpente en béton ornée de moucharabiehs en acier Corten.

Toutes les cultures

En 2019, une autre réalisation de l’agence, le chapiteau de cirque de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines sera entièrement détruit par un incendie criminel. Là encore, Pierrick Beillevaire saura convaincre les élus de ne pas renoncer et de rebâtir un nouveau projet. Entendu, il livrera en 2023 un bâtiment bien nommé Le Phénix, et orienté cette fois davantage vers les cultures numériques.

Artiste dans l’âme, Pierrick Beillevaire n’aura de cesse de nourrir ses projets en y apportant systématiquement une dimension culturelle. Loin de tout élitisme, celle-ci pourra pendre tantôt la forme de balcons façonnés pour une réhabilitation de logements sociaux, tantôt de calligraphies comme pour la mosquée Osmanli à Nantes livrées en 2010, tantôt de commandes à des artistes que l’architecte réussira à imposer aux promoteurs, mais aussi par la rénovation d’œuvres historiques oubliées comme la mosaïque de Jorj Morin lors de la restructuration du campus du Tertre, le principal site universitaire nantais.

« La voix des murs » - Cinécréatis // Pierrick Beillevaire from Gleech on Vimeo.

Architecte de la Polis

En 2017, l’agence In Situ entame une nouvelle vie nourrie des réflexions et des expériences de Pierrick Beillevaire, désormais associé avec Solen Jaouen, architecte et philosophe. La base-line «Architecture & Environnement» qui accompagnait le nom de l’agence est remplacée par «Architecture, culture(s) et ville» et donne la nouvelle voie à suivre.

«Nous nous positionnons comme architectes de l’engagement, du politique au sens grec de la Polis, la cité» déclarait à l’époque Pierrick Beillevaire. Car l’engagement est véritablement une seconde nature pour cet architecte qui défend les valeurs culturelles de l’architecture à travers l’association de diffusion et de promotion de l’architecture Ardepa et le réseau des maisons de l’architecture dont il était le vice-président.

Ce positionnement comme diffuseur de toutes les cultures a été formalisé par Pierrick Beillevaire et Solen Jaouen dans le premier opus de la collection Fragment(S) de Ville(S), publié aux éditions Les passeurs d’initialités fondée avec sa femme et complice Marie-Pierre. Les opus suivants devaient traiter sa mise en œuvre concrète de la réflexion de Pierrick Beillevaire dans le différentiel des territoires métropolitains.

Disparu bien trop tôt, il laisse une œuvre inachevée, mais particulièrement riche et foisonnante et que, nul doute, la jeune génération de l’agence aura à cœur de poursuivre.