Décès de Michel Duplay

Des générations d’apprentis architectes formés à UP1 (Unité Pédagogique d’architecture n°1, devenue par la suite l’école d’architecture Paris-Villemin), se souviennent de Claire et Michel Duplay, tous deux enseignants, comme «les Duplay»...

Né à Saint-Etienne (Loire) en 1935, architecte DPLG en 1966 (diplôme de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, atelier Eugène Beaudouin), urbaniste (séminaire et atelier Tony-Garnier, 1962), Michel Duplay a enseigné à UP1 dès 1968 et crée son agence en 1969. Lauréat de la 5e session du Programme Architecture Nouvelle (PAN) Villes moyennes, Premier prix au concours international en aménagement urbain de Regina-Saskatchewan (Canada), il sera architecte en chef de la Mission interministérielle pour l’aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, Port-Leucate-Port-Barcarès, de 1977 à 1983, où il succède à Georges Candilis.

Auteur d’innombrables habitations et villages de vacances, équipements publics, constructions scolaires, études et plans d’aménagement, expositions et conférences, études théoriques et publications, Michel Duplay défendait la trame comme outil de composition architecturale. «La trame reste le support du positionnement des éléments dans l’espace (en plan et en hauteur) et le rappel de la mesure. La géométrie est toujours lisible et le mode constructif explicite. Chaque bâtiment pour lequel on l’utilise fait évoluer ce système, sous l’influence de différences de programme, d’un site particulier, des enseignements des réalisations précédentes ou de l’état de nos réflexions. Ce n’est évidemment pas un système fermé, au sens industriel du terme, mais un langage architectural susceptible de toutes les variations et fantaisies.»

Co-auteur avec Claire Duplay de la «Méthode illustrée de création architecturale» aux éditions du Moniteur (1982), il a été le directeur-fondateur de la revue Urbatecture de 1987 à 1989 (18 numéros parus). Revenant sur son parcours d’enseignant avec son épouse, il déclarait : «Nous sommes très heureux d’avoir formé, depuis la fondation d’UP1 en 1968, les jeunes architectes les plus complets, à la fois sérieux et créatifs, constructeurs et artistes, soucieux des habitants et de l’urbanité. Loin d’être enfermes dans une doctrine ou dans la reproduction de modèles, ils se sont montrés, dans la vie professionnelle, novateurs et responsables.»

Michel Duplay a été lauréat de l’Académie des Beaux-arts de l’Institut de France (Prix d’architecture André Arfvidson, 1963), Médaille d’argent de la Ville de Paris, vice-président du Cercle d’études architecturales et membre de l’Académie d’architecture.