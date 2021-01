Décès de Marc Legrand, "père" du Viaduc de Millau : Eiffage salue le "brillant ingénieur", son "élégance", et son charisme "exceptionnel"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Eiffage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le président d'Eiffage Concessions est décédé le 13 janvier dernier. Il avait 65 ans.

Marc Legrand, "patron" du Viaduc de Millau et de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire est décédé le 13 janvier à l'âge de 65. Une nouvelle qui a attristé l'ensemble du groupe Eiffage.

"Il laisse un immense vide au sein de la grande famille Eiffage et tout particulièrement au sein des équipes concessions. Il a marqué l’histoire du groupe, il a marqué notre histoire à tous et restera à jamais dans nos mémoires. Au-delà du brillant ingénieur, Marc était un homme d’une grande élégance, doté d’un charisme exceptionnel et la parfaite incarnation des valeurs d'Eiffage", a salué le PDG du groupe Benoît de Ruffray dans un mail aux collaborateurs d'Eiffage.

Né en 1955, ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur du corps des Ponts et Chaussées, Marc Legrand avait exercé diverses missions dans la fonction publique avant de prendre en 1989 la direction du département Travaux publics de la société́ Quillery. En 2001, il est nommé directeur général de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, puis, en 2005 président de TP Ferro. Président d’Eiffage Rail Express (projet Ligne à Grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire) de 2011 à 2017, il était depuis président d'Eiffage Concessions.