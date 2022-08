Décès de Lucien Kroll

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

L’architecte belge est décédé à l’âge de 95 ans…

Né le 13 mars 1927 à Bruxelles, Lucien Kroll a été formé à l’Ecole nationale supérieure de La Cambre (Belgique). Il a vécu et travaillé à Bruxelles, au sein de l’atelier d’urbanisme, d’architecture et d’informatique Lucien Kroll, avec sa femme Simone (née en 1928), jardinière, coloriste, potière.

Architecte, urbaniste autant que simple citoyen, l’architecture était pour lui affaire de relations, liant les individus entre eux et à leur environnement. L’atelier Lucien Kroll a travaillé depuis les années 1960 avec la participation des habitants, et dans le plus grand respect du contexte : la recherche du «sentiment d’habiter» étant tout simplement impossible sans la contribution de coopératives d’habitants. Le couple a ainsi construit non pas tant «pour» qu’ «avec» les gens.

Le site de la Mémé à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique) reste son œuvre la plus (re)connue. Construit, de 1970 à 1976 comme extension du campus de l’université catholique de Louvain (UCL), ce morceau de ville se compose de différents espaces : des jardins, cheminements et passerelles, ainsi que les immeubles de la Maison Médicale (la Mémé), la mairie, l’école Chapelle-aux-champs, le restaurant universitaire et le bâtiment œcuménique. De 1979 à 1982, l’atelier Kroll réalise aussi la station de métro Alma et ses abords, la promenade de l’Alma, le patio et le petit restaurant.

