Décès de l’architecte Renée Gailhoustet

Née à Oran (Algérie) en 1929, Renée Gailhoustet suit des études de philosophie puis elle entre en 1952 à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (Ensba) dans l’atelier de Marcel Lods où elle obtient son diplôme en 1961. Responsable du projet de rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans l’atelier de Roland Dubrulle dès 1962, elle en devient l’architecte en chef en 1969.

Son architecture, d’une grande inventivité formelle, s’est toujours attachée à offrir aux logements - en majorité, des logements sociaux - des terrasses privatives et des volumes originaux où lumière et transparences se conjuguent pour offrir aux résidents de nouvelles expériences de vie dans des immeubles collectifs de logements. L’intégration de la végétation, via des terrasses privatives à tous les étages, confirme l’actualité et la modernité de son architecture profondément humaniste et écologique.

En 2022, sa première œuvre, la tour Raspail à Ivry-sur-Seine (96 logements, 6 ateliers d’artistes), a été inscrite au Monuments Historiques. Cette même année, dans cette même ville, Le Liégat (136 logements, ateliers et commerces) a reçu le label «Architecture contemporaine remarquable», de même que La Maladrerie à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (475 logements, 36 ateliers d’artistes), distinguée en 2008.

La Royal Academy of Arts avait tenu à saluer, en mai 2022, en lui décernant son Prix d’architecture, sa «contribution extraordinaire au logement social en France et son approche inspirante de la planification urbaine.» Le jury du Grand prix national de l’architecture 2022, qui a récompensé Philippe Prost en octobre 2022, lui avait attribué un Grand Prix d'honneur pour sa longue carrière au service de la discipline. Renée Gailhoustet avait également reçu la médaille d’honneur de l’Académie d’architecture en 2018, ainsi que le Grand prix des Arts de Berlin en 2019.

Elle était l’auteure de deux ouvrages : «Eloge du logement», édité en 1993 par la Sodedat 93 et «Des racines pour la ville», publié en 1998 aux éditions de l’Epure.

Faute de commandes, son agence avait fermé en 1999.