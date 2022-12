Décès de l’architecte Arata Isozaki

© Kentaro Takahashi/The New York Times/REA

« Cher Arata Isozaki, vous n’êtes pas l’homme d’une manière, mais un architecte qui, pour chaque nouveau projet, s’invente un nouveau regard avec le fil directeur d’un style, le vôtre », avait déclaré Emmanuel Macron lors d’une réception organisée au palais de l’Elysée le 24 mai 2019, peu avant la cérémonie de remise de sa médaille du Pritzker Prize au château de Versailles.

Le maître d’œuvre japonais, décédé le 28 décembre 2022 à l’âge de 91 ans, recevait là la plus prestigieuse des distinctions pour l’ensemble de sa carrière. Une carrière longue de six décennies, durant lesquelles il a réalisé plus d’une centaine de projets à travers le monde : une bibliothèque à Ōita au Japon (1966), le Palau Sant-Jordi à Barcelone en Espagne (1990), la tour Allianz à Milan en Italie (2014), le Qatar National Convention Center à Doha au Qatar (2011) ou encore la salle de concert symphonique à Shanghai en Chine (2014).