Décès de Jean Perrottet

Co-fondateur de l’AUA avec Jacques Allégret (1930-2004), l’architecte Jean Perrottet est décédé le 26 février 2021 à l’âge de 95 ans…

Personnalité discrète, silhouette frêle, Jean Perrottet, né le 31 mai 1925 à Paris, vient de décéder.

Enseignant et praticien, célèbre pour ses restructurations des théâtres parisiens depuis les années 1960, en collaboration avec Valentin Fabre (né en 1927), Jean Perrottet avait fondé en 1960, avec l’urbaniste et sociologue Jacques Allégret, l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA), particulièrement actif dans la période 1960-1985. Ils seront plus tard rejoints par Jean Tribel, Paul Chemetov, Georges Loiseau et Valentin Fabre.



Avec ce dernier, le duo « Perrottet-Fabre » se spécialisera dans la création/rénovation d’équipements culturels (Maisons de la culture et scènes théâtrales) en bousculant les codes traditionnels du théâtre à l’italienne. On lui doit, parmi de nombreuses autres réalisations, le Théâtre de la Ville à Paris, 1967-1968 ; le Théâtre national de Chaillot à Paris, 1973-1975 ; le Théâtre de la Commune à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 1975-1976 ; ou encore le Théâtre national de la Colline à Paris (XXe), 1983-1988.

De novembre 2015 à février 2016, la Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris) avait consacré à l’AUA, l’exposition « Une architecture de l'engagement : l'AUA (1960-1985) ».

Dans un entretien accordé au Moniteur en février 2016, Paul Chemetov évoquait également l'aventure de l’AUA...