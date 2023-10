Décès de Jacques Lucan

«Choc et tristesse d’apprendre la disparition de Jacques Lucan, grand théoricien et penseur de l’architecture et merveilleux enseignant. […] Sa pensée, grâce à ses écrits et à sa clarté, m’accompagne tous les jours dans ma démarche d’architecte» écrit sur Facebook Cyrille Hanappe.

Architecte, enseignant, théoricien reconnu de l'architecture, Jacques Lucan est décédé ce 8 octobre 2023 à l’âge de 75 ans. Né en 1947, il a été rédacteur en chef de la revue «AMC» de 1977 à 1981, puis de 1983 à 1988. Il avait également présidé le jury de l’Équerre d'argent pour la quarantième édition des Prix d’architecture du Moniteur/AMC en novembre 2022.

«Homme de plume»

Né le 21 décembre 1947, Jacques Lucan est diplômé à Paris en 1972. Professeur à l’Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée, au département d’architecture de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, titulaire de la chaire Francqui à l’Université Libre de Bruxelles, directeur du programme doctoral «Architecture, ville, histoire», (EPFL, Lausanne), à l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville ; Jacques Lucan était également un homme de plume : directeur de la de la revue «Matières» (EPFL, Lausanne), membre du comité éditorial de la revue «Casabella» (Milan), membre du comité de direction de la revue «Lotus International» (Milan).

On lui doit également de nombreux ouvrages, notamment : «Précisions sur un état présent de l’architecture», (PPUR, Lausanne, 2015), «Où va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités» (éditions de la Villette, Paris, 2012), «Composition non-composition, Architecture et théories, XIXe-XXe siècles» (PPUR, Lausanne, 2009), «Architecture en France (1940-2000). Histoire et théories» (Le Moniteur, Paris, 2001), et le tout récent «Habiter, ville et architecture» (EPFL Press, Lausanne, 2020)».

Architecte praticien, associé à son épouse Odile Seyler, son agence a livré de nombreuses opérations de logements.

«Son esprit critique, aiguisé et pointu va nous manquer profondément» déplore l’architecte Ingrid Taillandier (Itar) sur Facebook.