Décès de Helmut Wagner, fondateur de Rehau

Agé de 95 ans, le fondateur de Rehau est décédé le 24 janvier, en Suisse.

Le groupe Rehau pleure la disparition de son fondateur Helmut Wagner, disparu le 24 janvier dernier à l'âge de 95 ans. En 1948, il crée dans la ville de Rehau, en Suisse, son entreprise spécialisée dans la production de produits à base de polymères. Il en cède en 2000 la direction à ses fils, l'entreprise étant devenue cinquante ans plus tard un fleuron de l'industrie, présente en particulier sur les marchés des profilés PVC et des planchers chauffants et rafraîchissants. Rehau compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs, répartis sur 170 sites dans le monde.