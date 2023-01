Décès de Florence Contenay

Née en 1940, Florence Contenay, énarque, entre au ministère de la Culture après ses études et y planche, sous la férule d’André Malraux, aux côtés de Max Querrien, sur la réforme des écoles d'architecture encore figées dans l'académisme des beaux-arts. Cheffe du bureau de l'enseignement de l'architecture et des beaux-arts, puis cheffe de la division de la création architecturale dans ce même ministère, elle y met en chantier la loi de 1977… Sous-directrice de la promotion de l'architecture et des espaces protégés au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, etc. L’architecture n’avait aucun secret pour elle…

En 1979, l'Institut français d'architecture (IFA), une création de Valéry Giscard d’Estaing, sort des limbes et en 1981, la gauche au pouvoir la met aux manettes de l'institution jusqu'en 1988. «J'étais entourée d'une équipe merveilleuse : François Chaslin, Maurice Culot, Jean-Pierre Epron, Bertrand Lemoine, Pierre Clément... Une période de bonheur!» confiera-t-elle alors au Moniteur.

Sous-directrice de l'enseignement, de la recherche et de la profession au ministère de l'Equipement en 1988, elle devient conseillère technique pour l'architecture et l'environnement (1989). Nommée inspectrice générale de l'Equipement en 1996, elle deviendra chargée de mission au ministère de la Culture pour les questions liées à la profession d'architecte en 1996.

En 2001, vingt ans après sa nomination comme directrice, elle fait son come-back à l’IFA comme présidente pour un mandat de trois ans et portera, avec Jean-Louis Cohen, le projet de Cité de l'architecture et du patrimoine, de 2002 à 2004, dont l'IFA deviendra un département. A partir de 2013, elle sera membre du Comité d’histoire du ministère de la Culture.