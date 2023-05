Décès d'Edouard Tanguy

Il avait presque l'âge de son entreprise. A 94 ans, Edouard Tanguy vient de s'éteindre, comme l'annonce son petit-fils Hervé Tanguy, directeur général adjoint du négociant breton. Après la Seconde Guerre mondiale, Edouard Tanguy avait rejoint l'entreprise fondée par son père Claude en 1925, qu'il a reprise avec son frère Jeannot. Dans les années 60 et 70, ils renforcent l'activité de transport et de distribution, puis développent la préfabrication de produits en béton. "Edouard a joué un rôle essentiel dans le développement et le succès de notre entreprise. En tant que PDG, il a consacré sa vie à faire progresser notre société et à guider notre équipe vers l'excellence. Son héritage reste gravé dans les fondations de notre entreprise et dans nos cœurs", écrit Edouard Tanguy.