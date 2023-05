DÉCARBONÉS

Dans la jungle des produits dits « naturels » issus d'une matière première non fossile, il est souvent difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors que le bas carbone et la réduction de la facture énergétique deviennent des prérequis, les industriels rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point des matériaux à impact environnemental réduit. Certains se démarquent en épousant une analyse du cycle de vie des produits, validés par des labels, des certificats ou faisant l'objet d'une procédure de normalisation dans le cadre de l'économie circulaire. Concept encore jeune, l'écoproduit est souvent issu de l'alliance de matières hétéroclites, comme du béton et des coquillages ou du chanvre, des particules de bois et des résines végétales sans formaldéhyde, du bois renforcé de biopolymères, ou des étiquettes autocollantes mélangées à un liant, qui, telle de la ouate de cellulose, forment un panneau isolant extérieur. Moins émissives, ces innovations s'avèrent également performantes. Ne leur manque qu'un cadre réglementaire pour qu'elles s'imposent durablement dans le secteur de la construction.