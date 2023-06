Décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs : des milliards d'euros pour des milliards de Watts

Le 8 novembre 2022, le président de la République réunissait à l'Elysée les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs pour leur enjoindre d’établir, en partenariat avec les services de l’Etat, des trajectoires de décarbonation tournées vers un objectif de

–45%

d’émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et de neutralité carbone en 2050.

Le président de la République leur avait alors fait passer un message clair : doublez vos efforts de réduction d'émissions et nous doublerons l'aide de l'Etat :"Si des projets et des sites sont identifiés d’ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts, si on arrive à passer des 10 millions de tonnes de CO2 évités à 20 millions instruits, nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement", leur avait ainsi lancé Emmanuel Macron.

Les feuilles de routes ayant été rédigées et présentées à Bercy le 5 avril dernier, Elisabeth Borne a donc annoncé vendredi 23 juin, lors d'un conseil national de l'industrie au Bourget dans le cadre du salon de l'aéronautique, le déblocage d'

1 Md €

(sur les 5).

Une première tranche d'aide gouvernementale qui peut paraître pour l'instant bien faible au regard des enjeux. En effet, pour répondre aux exigences de décarbonation ce sont

+50 Mds €

d’investissements et coûts industriels qui apparaissent nécessaires. Ils doivent notamment permettre de répondre à l'augmentation de

+30TWh

des besoins en électricité bas-carbone pour remplacer les énergies fossiles, produire de l’hydrogène bas-carbone et de

+10TWh

en énergie biomasse et déchets en remplacement d’énergies fossiles.

Le gouvernement entend également aider au maximum le développement de solution de capture et de stockage du CO2 (CCUS), très demandés par les industriels. Matignon a annoncé le lancement d'une "consultation sur la stratégie" à adopter (voir encadré) dans ce domaine, en précisant que ces technologies seront surtout réservées aux sites produisant des émissions "incompressibles", comme les cimenteries.