Début des travaux de l’AB Campus

L’AB Campus sera livré en décembre 2022.

À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), le projet de l’AB Campus vient d’être lancé par la municipalité. Cette opération, qui prendra fin en décembre 2022, prévoit la livraison d’un centre de formation et d’entraînement novateur pour l’Aviron Bayonnais. Le but de l’aménagement est de faciliter la pratique du rugby masculin et féminin, et de contribuer à la formation de joueurs professionnels.

Le futur bâtiment, d’une surface de 2 700 m², sera réparti sur deux niveaux. En forme de U, l’infrastructure sera dotée d’une halle couverte avec un terrain synthétique qui s’étendra sur environ 960 m². Elle comptera, en outre, une salle de musculation, un restaurant, une salle de vie, un espace de soins, un amphithéâtre, des salles de classe et des vestiaires. Notons que ce projet a été imaginé par le groupement Arotcharen-Etchart, pour un montant total de 6,30 M€, dont 1,5 M€ financé par la Région et 2,5 M€ financés par le Département. Le reste a été pris en charge par la Ville.

L’AB Campus sera livré en deux temps. La première phase, qui débute en cette fin d’année, s’achèvera à l’été 2022. La seconde, quant à elle, sera clôturée d’ici décembre 2022.