Début de la construction d’un nouveau groupe scolaire à Nogent-sur-Oise pour un montant de 10 M€

La commune de Nogent-sur-Oise va créer un septième groupe scolaire pour un montant de 10 M€, qui sera livré à la rentrée 2022.

L’amélioration et la création des équipements publics font partie des priorités de la commune de Nogent-sur-Oise (Oise) et de ses 19 500 habitants. Plusieurs infrastructures y sont à améliorer, dont les écoles. Par manque de place, certains élèves sont provisoirement installés dans des bâtiments modulaires. Le sous-sol du château des Rochers leur sert par ailleurs de cantine. Entre les rentrées 2017 et 2020, les six groupes scolaires, maternelles et élémentaires, de la ville ont enregistré 249 élèves supplémentaires. Ils accueillent au total 2 975 enfants.

Le nouveau chantier d’un septième groupement scolaire, estimé à 10 M€, est déjà en cours depuis le 10 février 2021. Les travaux pour la réalisation du nouveau groupe scolaire sont confiés à l’entreprise Sogea. Ce site aura une capacité de 15 classes pour 450 élèves. Il comprendra également une cantine d’une capacité de plus de 630 places. Celle-ci permettra d’arrêter l’usage de celle implantée au château des Rochers. La création d’un centre de loisirs fait aussi partie de ce projet à livrer pour la rentrée scolaire 2022.

Cependant, selon les précisions de Didier Caron, adjoint au maire de Nogent-sur-Oise, certains bâtiments modulaires seront conservés. Afin de réorganiser le placement des élèves, la carte scolaire doit être revue. Les enfants des écoles Jean-Moulin, Carnot ou Paul-Bert seront les premiers bénéficiaires de ce nouvel établissement.