De Saint-Gobain PAM Bâtiment à PAM Building, nouveau nom pour une ambition internationale

Aux côtés de Saint-Gobain PAM Canalisation, qui se consacre aux marchés de l’eau potable, de l’assainissement, de l’irrigation et des travaux publics, PAM Building veut être un acteur international de référence dans la conception, la fabrication et la commercialisation de canalisations en fonte pour l’évacuation des eaux usées et pluviales.

Vous connaissiez Saint-Gobain PAM Bâtiment, spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de canalisations en fonte pour l’évacuation des eaux usées et pluviales des bâtiments né en 2021 ? Oubliez et familiarisez vous désormais avec PAM Building.

Après avoir créé Saint-Gobain PAM Bâtiment pour clairement différencier ses activités de Saint-Gobain PAM Canalisation, qui se consacre aux marchés de l’eau potable, de l’assainissement, de l’irrigation et des travaux publics, Saint-Gobain a en effet décidé de donner une nouvelle identité de marque à cette entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 107M€ principalement à travers des projets prestigieux dans plus de 50 pays (immeubles de bureaux, hôtels haut de gamme, hôpitaux, etc.).

Une dimension internationale qui entraîne donc un changement de nom et une nouvelle identité visuelle. Et c'est ainsi que PAM Bâtiment devient PAM Building