De nouvelles exigences pour les maîtres d'ouvrages au nom de l'environnement

Selon le ministère de la Transition écologique, le secteur du bâtiment représente 44 % de l'énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports ne représentant que 31,3 %. Il émet plus de 123 millions de tonnes de C 0 par an. Ces chiffres font du secteur du bâtiment l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Il est donc au cœur des préoccupations environnementales. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 contient, outre le frein à la bétonisation des terres, diverses dispositions contraignant le maître d'ouvrage. Cependant peut-on qualifier ce texte de révolutionnaire ?