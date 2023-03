De nouveaux associés chez Fresh Architectures

L’agence Fresh architectures se renforce et accueille trois nouveaux architectes associés : Julien Faure, Marion Legrand et Stéphane Pereira. Ils rejoignent ainsi Julien Rousseau (président), Ulisse Gnesda et Luca Battaglia, fondateurs et associés de l’agence créée en 2007. Ces trois nouvelles recrues viennent étoffer la direction de l’agence pour participer à sa consolidation et à son développement en France et à l’international.

Julien Faure est HMONP de l’école de Marne-la-Vallée (2010). Après diverses collaborations dans des agences parisiennes, il rejoint Fresh en 2011 où il assure une part importante de la production de logements, dont le projet emblématique Origami XXL (Paris XVIIe). Depuis 2020, il dirige l’antenne Sud-Ouest de Fresh à Bordeaux, qui développe des projets de mixité programmatique, notamment Quai de Brienne, en cœur de ville.

Marion Legrand, diplômée de l’Insa Strasbourg en 2012, est HMONP depuis 2013. Après plusieurs expériences dans des agences parisiennes (Bruno Rollet Architecte, rh+ architecture, Richez Associés), elle rejoint l’équipe de Fresh en 2016. Au sein de l’agence, elle travaille sur des projets de réhabilitation lourde et à la consolidation et à la gestion de la nouvelle structure de l’agence.

Stéphane Pereira, diplômé de Paris-La Villette en 2002, a travaillé chez Jourda Architectes, puis durant treize ans chez Ibos et Vitart, où il prend part à de nombreux projets. Il rejoint Fresh en 2016 en tant que directeur de projets sur deux réhabilitations parisiennes complexes, le 50 et 54 Montaigne (Paris VIIIe). Il pilote les projets de réhabilitation lourde et transformation d’actifs, de la phase d’étude à la phase chantier. Il développe également les activités de l’agence à l’international.