De nombreux distributeurs de tous métiers présents sur le Mondial du bâtiment

Dans les allées du Mondial du bâtiment, les distributeurs se rencontrent plutôt au milieu des visiteurs. Néamoins, sur les 1 300 exposants recensés pour cette nouvelle édition parisienne, quelques enseignes y tiennent un stand. Parmi celles-ci, on compte de nombreux spécialistes en quincaillerie, outillage et fourniture industrielle, deux groupements de négoces de matériaux de construction et plusieurs réseaux de location de matériels. Tour d'horizon.