De la ville-entonnoir à la ville-éponge

Stéphanie Frank et Clotilde de Gastines | | , , , ,

Aménagement - De nombreuses cités se sont emparées de modes alternatifs de gestion des eaux pluviales pour faire de ce potentiel danger une ressource.

D'un côté des pluies de plus en plus intenses et des crues parfois dévastatrices, de l'autre de longues périodes de canicule [...]